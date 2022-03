Elżbieta II nie pokazywała się od miesięcy. Uwagę zwraca, z kim przyjechała na nabożeństwo

Królowa Elżbieta II w towarzystwie rodziny, w tym także księcia Andrzeja, przybyła do Opactwa Westminsterskiego na nabożeństwo w intencji zmarłego męża, księcia Filipa. Było to pierwsze publiczne wystąpienie brytyjskiej monarchini od prawie pół roku, które jeszcze do niedawna stało pod znakiem zapytania.