Elżbieta II wraca do pracy po izolacji. Ma 95 lat i mnóstwo obowiązków

Kilka dni temu książę Karol otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Elżbieta II trafiła przez to na izolację. Pałac Buckingham nie ujawniał jej wyników, ale wszystko wskazuje na to, że królowa nie zaraziła się od syna. Izolacja kończy się bowiem po tygodniu i Elżbieta II już wraca do pracy.