Emil Stępień zapowiada zemstę. "Dowiecie się Państwo kim jest p. Dorota Rabczewska"

"Jej łzy to gra. Ludzie, ze Wy jeszcze tego nie rozgryźliście. Obrażacie sami swoje IQ. Ona ma gdzieś tych ludków, z którymi rozmawia. Spójrzcie: Wy jesteście na jej zawołanie. A jak ktoś z Was podejdzie na ulicy, to gna Was jak podludzi. Myślcie" - dpodsumował Emil Stępień.