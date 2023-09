Emilia Komarnicka i Łukasz Konopka byli zaręczeni. Aktorka zakochała się w innym

Emilia Komarnicka zdała akurat do szkoły filmowej w Łodzi, kiedy Łukasz Konopka ją kończył. Zbliżyli się do siebie dopiero kilka lat później w Teatrze Wybrzeże. Oficjalnie zaczęli się pokazywać jako para w 2012 r. W tym czasie aktorka grała już w serialu "Na dobre i na złe", co wiązało się z uciążliwymi dojazdami do stolicy. W końcu zdecydowała się na przeprowadzkę.