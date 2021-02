Komarnicka po raz pierwszy pokazała swoje dzieci. Wzruszający obrazek

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra poznali się na planie serialu "Na dobre i na złe", gdzie aktor gra lekarza już od ponad 10 lat. Choć zakochanych dzieli spora różnica wieku, bo Redbad ma 52, a Emilia 36 lat, to, jak widać, zupełnie im nie przeszkadza. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w sierpniu 2017 r. , a już na początku maja 2018 r. na świat przyszło ich pierwsze dziecko - syn Kosma. Ale to nie wszystko. Kilka tygodni temu ich rodzina znów się powiększyła o kolejnego malucha.

"Mam czasem wrażenie, że moje dzieci poradziłyby sobie bez jedzenia i picia, ale bez miłości i bliskości już nie. Jestem przekonana, że to główny budulec rozwoju. Jestem z nimi, widzę je i słyszę, rozmawiam, współodczuwam, przytulam, całuje, wspieram. I choć nie zawsze mam tyle cierpliwości i siły, ile bym chciała to staram się nie skupiać na tym co jest niedoskonałe w moim macierzyństwie, ale codziennie od nowa podjąć to wyzwanie i być dla nich jeszcze bardziej cierpliwą, czułą, uważną, otwartą mamą i przyjacielem" - napisała aktorka na Instagramie.