Englertowie są szczęśliwi. Ich córka zostanie w kraju

Córka pary aktorskiej również udziela się przed kamerą. Co więcej, od kilku lat marzyła o studiowaniu na prestiżowej uczelni. NYU Tisch School of the Art w Nowym Jorku - to właśnie ta szkoła była celem Heleny Englert. Dziewczyna musiała zdać trudne egzaminy wstępne, by móc w ogóle myśleć o przeprowadzce za ocean.