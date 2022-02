Ewa Farna: "Umami" kształtowało macierzyństwo. To dla mnie piąty smak życia

Oby to pomogło niektórym kobietom czy nawet facetom, oby to troszkę pomogło formować to, jak siebie traktujemy. Dla mnie to zawsze taka satysfakcja, kiedy ktoś podchodzi i rzuci miłym słowem, bo to serio piosenki i tematy wysiedziane i robione z zaangażowaniem. Bardzo lubię ten numer i śpiewając go, czuję to co chciałam- że to popowa muzyka, która z sobą coś niesie.