Ewa Krawczyk odpowiada na zarzuty Krzysztofa Cwynara. "Wybaczę, ale nie zapomnę"

Ewa Krawczyk odniosła się do tych rewelacji. - To jest wielkie kłamstwo. Ja piszę teraz książkę, w której poruszę ten temat. Nie jestem hazardzistką, a mój mąż nienawidził hazardu. My umieliśmy grać tylko w Piotrusia. Nie znaliśmy się na kartach. Nawet nie wiedzieliśmy, na czym polegają poker i makao. To nie dotyczy mnie – wyznała w rozmowie z Plejadą, zaznaczając, że jej książka zweryfikuje to, co junior opisał w swojej.