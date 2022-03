Krzysztof Cwynar potrzebuje pomocy. Opiekun Krawczyka Jra walczy z rakiem

Krzysztof Cwynar potrzebuje pomocy. Artysta i muzyk, który przez lata wspierał Krzysztofa Krawczyka Juniora, a w ostatnim czasie, szczególnie po śmierci słynnego wokalisty, wszelkimi siłami starał się mu pomóc stanąć na nogi. To on najbardziej walczył, by Krawczyk Jr otrzymał mieszkanie komunalne. Dzięki jego interwencjom w sprawie zaczął intensywnie działać łódzki urząd miasta. Do pomyślnego rozwiązania problemu jest jeszcze daleko. Ta kwestia jednak zeszła ostatnio na dalszy plan. Cwynar bowiem sam potrzebuje pomocy. Artysta zmaga się z rakiem płuc.