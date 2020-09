Ewa Minge pokazała syna. "Człowiek wybitny i wyjątkowy"

Później opisała cechy charakteru swojego syna: "Łączy w sobie cechy pozornie sprzeczne, ale to one powodują, że jest człowiekiem wybitnym i wyjątkowym. Etyka i moralia nie z tej epoki, odwaga wojownika wschodu i takie umiejętności w sportach walki. Równie sprawnie włada mieczem jak językiem, a piękny umysł i upór, to podstawa jego sukcesów. Pokora i skromność niespotykane w dzisiejszych czasach i rodzinnych możliwościach. A po drugiej stronie buta w słusznej sprawie i walka o prawdę. Nie ma naginania zasad, bo się opłaci [...]. Lojalny do bólu i zawsze za swoimi ludźmi. Tych samych przyjaciół ma od zawsze".