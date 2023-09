Od lat nie żyje z mężem, ale nie chce rozwodu. Tłumaczy, dlaczego

Nie przeszkodziło to jednak aktorce podbić serc widzów, którzy do dziś pamiętają ją m.in. z serialu "Alternatywy 4", gdzie wcielała się w Zosię, gosposię profesora Dąb-Rozwadowskiego, panny młodej w "Weselu" Andrzeja Wajdy czy też z serialu "Złotopolscy", gdzie zagrała postać Marty Gabriel. Ceniona i lubiana gwiazda, występująca na scenie i w telewizyjnych produkcjach do dziś, przyznaje jednak, że za zawodowy sukces zapłaciła wysoką cenę