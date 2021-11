Cała Polska mówi o tym od soboty. Skandaliczna "debata" o Freddiem Mercurym w TVP

- On mistrzowsko łączył symbole twardej męskości z elementami campu, operowej egzaltacji - wtóruje Żurawiecki. - Jasne, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Mercury nie był aktywistą środowiska LGBT, wiedział, że wtedy nie mógłby zdobyć globalnej popularności i byłby skazany na środowiskową niszę. To były jednak inne czasy niż dziś, nawet artyści nie mówili otwarcie o swojej seksualności. On w zasadzie też przez całe życie nie powiedział wprost, że jest gejem, choć nie zaprzeczał takim sugestiom, grał tym tematem podczas wywiadów. Jego coming out dotyczący AIDS, dokonany tuż przed śmiercią, w jakimś sensie uważa się za pośrednią deklarację dotyczą nieheteronormatywności.