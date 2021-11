Oburzająca debata w TVP. "On się nie obnosił z homoseksualizmem"

Do sprawy odniósł się w kpiącym tonie też Krzysztof Luft z rady programowej TVP. "W TVP1 po znakomitym filmie 'Bohemian Rhapsody' o Freddim Mercury'm pogadanka dla widzów, żeby przypadkiem nie pomyśleli, że TVP pochwala LGBT. Jest pochwała Freddiego za to, że 'nie afiszował się, a nawet ukrywał' swój homoseksualizm, w przeciwieństwie do dzisiejszych LGBT. Okazuje się, że tak naprawdę to FM właściwie nie był gejem - został nim dopiero, jak zdemoralizował go sukces i stał się milionerem, ale prawdziwą miłością jego życia zawsze była Mary. Za to dzisiejsze środowiska LGBT robią z niego geja, żeby wykorzystywać go do swojej ideologii".