Grażyna Torbicka wystosowała ważny apel do wszystkich kobiet

"Kobiety na wybory! Czy to hasło jest potrzebne? Okazuje się, że jest i przyznaję, że bardzo mnie to zdziwiło. Wyobraźcie sobie, że prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych mają wyłącznie mężczyźni. My, kobiety NIE MAMY PRAWA GŁOSU, a tak było jeszcze 105 lat temu. Nasz głos był nieistotny, mało ważny społecznie. Czy chciałybyśmy znaleźć się w takiej sytuacji ? Nie sądzę".