Grimes jest w ciąży z Elonem Muskiem. Zdradziła kilka szczegółów

W marcu Grimes udzieliła wywiadu, w którym opowiadała dosłownie o wszystkim. Zdradziła też co nieco na temat ciąży, którą nazwała "rodzajem tragedii" . Zaraz jednak dodała, że to i tak świetna rzecz.

- Dla dziewczyny to poświęcenie własnego ciała i wolności. To dość szalone poświęcenie dotykające tylko połowę populacji. To było dla mnie znaczące, kiedy zdecydowałam, że zamierzam to zrobić, przejść przez ten akt, no wiesz, seks bez zabezpieczenia. W tym momencie oddałam swoją moc. Skapitulowałam. Całe życie unikałam podobnej sytuacji. Nigdy z niczego nie rezygnowałam, więc to było głębokie zobowiązanie - mówiła gwiazda w rozmowie z "Rolling Stone".