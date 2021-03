Oskarżyła aktora o gwałt. "Miała perwersyjne pragnienia"

Według słów niejakiej Effie, która wystąpiła przed kamerami 18 marca razem ze swoją prawniczką, Armie Hammer zgwałcił ją brutalnie 24 lipca 2017 r. w Los Angeles. Kobieta ze szczegółami opisała koszmar trwający cztery godziny. Aktor miał ją zmusić do seksu, uderzyć głową w ścianę i dokonywać innych aktów przemocy.

Effie opowiedziała, że Armie'ego Hammera poznała w 2016 r. na Facebooku. Nawiązała z nim bliską relację, w której wkrótce miało dochodzić do aktów przemocy i innych nadużyć ze strony aktora.

Obrońca Hammera wydał w tej sprawie oświadczenie, nazywają oskarżenia oburzającymi i kompletnie bezpodstawnymi. Jako dowód niewinności aktora udostępnił wiadomości, które Effie wysyłała mu aż do 18 lipca 2020 r. i zawierały "ekstremalnie seksualne" treści.

Przypomnijmy, że niedawno w mediach wybuchł skandal związany z Armiem Hammerem. Gwiazdor "Tamtych dni i tamtych nocy" miał pisać do pewnej kobiety wiadomości, w których fantazjował o gwałcie i napisał jej, że jest kanibalem. Wkrótce do mediów trafiły kolejne, podobne wiadomości, które aktor miał kierować do innych kobiet.