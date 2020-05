Nie było im wygodnie. Ale i tak postanowiły wcisnąć się w lateksowe wdzianka

Teraz, gdy świat ogarnęła pandemia koronawirusa , gwiazdy nie chodzą nigdzie więcej niż na spacer z psem czy po większe zakupy. A i wtedy niezbyt często się stroją ( chyba że chcą przyciągnąć uwagę paparazzi ) - wyciągają z szaf dresy i legginsy, narzucają na siebie obszerne bluzy, a twarze, często nieumalowane, przykrywają maseczkami. I dobrze, każdemu należy się oddech od szaleństw show-biznesu. Bo przecież presja branży na to, by zawsze wyglądać perfekcyjnie, była ogromna.

Celebrytki robiły wszystko, aby na czerwonym dywanie wyróżnić się na tle pięknych koleżanek. Dbały też o to, aby prezentować się smukło i młodo, bo Hollywood niczego innego nie zniesie. Fani też mają swoje oczekiwania co do uwielbianych gwiazd. Jeszcze niedawno panowała moda na obcisłe stroje rodem z filmów s-f, wykonane z nieprzyjemnego lateksu.