Harry i Meghan zaatakowani przez dziennikarza. Ostro ich skrytykował

Przypomnijmy, że para pracuje nad własną fundacją i, jak donosiła kolorowa prasa, nawiązała współpracę z prestiżową nowojorską firmą zrzeszającą słynnych mówców . Na początku lipca para wzięła udział w internetowym spotkaniu The Queen's Commonwealth Trust . Oboje wypowiedzieli się w ostatnio temacie kolonializmu i rasizmu. Małżonkowie zwracając się do obywateli Wielkiej Brytanii i stwierdzili, że trzeba pogodzić się z przeszłością kraju.

Meghan zabrała biżuterię po księżnej Dianie do Los Angeles

- Gdy spojrzymy na Wspólnotę, nie będziemy w stanie iść naprzód, jeśli nie uznamy jej przeszłości. Tak wielu ludzi wykonało niesamowitą robotę, uznając przeszłość i próbując naprawić te krzywdy, ale myślę, że wszyscy wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie będzie to łatwe, a w niektórych przypadkach nie będzie wygodne, ale trzeba to zrobić, ponieważ... wiecie co? Wszyscy na tym skorzystają. Wtedy będziemy w stanie w pełni sprzeciwić się temu, co nie powinno być obecnie akceptowane w naszym społeczeństwie – powiedział książę.