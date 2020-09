Hit Rodowicz wykorzystany do akcji antycovidowców. Co na to Maryla?

"Kiedy patrzę w hen za siebie, w tamte lata, co minęły, czasem myślę, co przegrałem, ile diabli wzięli [...]" - takimi słowami rozpoczyna się słynna piosenka "Kolorowe jarmarki", którą od lat wykonuje na koncertach Maryla Rodowicz. Nikt nie spodziewał się, że utwór zostanie wykorzystany do promowania filozofii antycovidowców.

O tym, że Ivan Komarenko należy do osób, które nie wierzą w koronawirusa, dowiedzieliśmy się po tym, jak opublikował piosenkę "Kity i mity" . W utworze piosenkarz zarzuca Ministrowi Zdrowia "wciskanie kitów". Ivan zwraca się do niego i pyta, "kogo chce jeszcze zniewolić".

"Covidowe jarmarki" hitem w Rosji. Ivan Komarenko zachwycony. Co na to Maryla?

"Byliśmy nieraz straszeni, a to świńską, a to ptasią grypą, ale tej kolejnej naprawdę nikt się nie spodziewał [...]" - tak rozpoczyna się piosenka nazwana przez Ivana Komarenko "Covidowe jarmarki".

Ivan Komarenko - Covidowe Jarmarki, czyli rosyjska masakra piosenką estradową

Menadżer Maryli Rodowicz przyznał, że piosenkarka "nie ma nic do powiedzenia". "Ona 'Jarmarki' tylko śpiewała. Laskowski stworzył muzykę i to jego piosenka". Dodał, że każdy ma prawo śpiewać tę piosenkę.

Bogdan Zep przyznał jednak, że jeśli mowa o zgodzie na wykorzystywanie piosenek, to wtedy należy się zgłosić do autora piosenki."Jeśli piosenka jest tak samo stworzona, ma takie same podziały linii melodycznej i tak dalej to właściciel nagrania, muzyki, powinien się tym zająć".