Ewa Farna nagrała swoje #Hot16Challenge2. Uderza w TVP

Ewa Farna jest kolejną gwiazdą, która dołączyła do wyzwania #hot16challenge2. Artystka nagrała swoje wersy w dresie i w otoczeniu dziecięcych zabawek. Niech to was jednak nie zmyli, tekst nie była już tak słodki. Dostało się między innymi TVP.

Wyzwanie #hot16challenge zdaje się nie mieć końca. Kolejne gwiazdy odpowiadają na nominacje i wrzucają do sieci swoje wersy. Do tej pory najgłośniej było o wersji Andrzeja Dudy, na którą odpowiedzieli Maryla Rodowicz i Golec UOrkiestra.

Ostatnio do wyzwania dołączyła Ewa Farna. Piosenkarka po urodzeniu dziecka wycofała się na jakiś czas z show-biznesu. Macierzyństwu poświęciła znaczną część swojego #hot16challenge.

Utwór nagrała w zaciszu domowym, bez makijażu i w otoczeniu zabawek swojego dziecka.

"Chciałam to zrobić po swojemu, więc dzięki za inspiracje zabawkom, które mnie otaczają. Z nich właśnie jest poukładane brzmienie tego numeru" - napisała pod linkiem do utworu.

"Nie mieszkam w Wawie, nie spotkasz mnie na mieście. Długo żadna nominacja. Eh, czy pamiętasz mnie jeszcze? Teraz jestem w domu z dzieckiem. Ej jestem mamą, czasu mam mało. To już nie to samo, lecz czuję się być wygraną. Może sprostuję - niczego nie żałuję, bo miłość do niego to najlepsze z tego, co umiem" - słyszymy w utworze.

W jednej ze zwrotek zarapowała jednak o sytuacji w radiowej Trójce i o tym, jak odmówiła udziału w imprezie TVP.

"Proponowali x tysięcy za sylwestra, to by było ekstra. Lecz powiedziałam nie, bo to było TVP. Nie boję się, bo w Trójce i tak nigdy nie grano mnie. Miała być sesja w Playboyu, pewnie za sporo kasy. Ale moje ciało dla mojego męża nie dla masy. Nie zawsze liczą się pieniądze, ale dziś przeleję na siepomaga, liczę na duży odzew. Ale dziś przelej, przelej pieniądze" - zarapowała gwiazda.