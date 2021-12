Hugh Jackman ma COVID-19. Opowiedział o objawach

Hugh Jackman stanął przed kamerą i nagrał krótki filmik dla milionów fanów obserwujących go w mediach społecznościowych. Miał na sobie czarną maseczkę i wyznał, że zaraził się koronawirusem. "Chciałem, żebyście usłyszeli to ode mnie" – powiedział 53-letni aktor, który jeszcze dzień wcześniej zamieszczał filmik z próby do musicalu.