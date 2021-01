Hurley pozowała topless na śniegu. Aparat trzymała jej 80-letnia matka

Brytyjka ma własną linię kostiumów kąpielowych i słusznie wychodzi z założenia, że jest najlepszą ambasadorką projektowanych przez siebie bikini. Ostatnio gwiazda poszła krok dalej niż zazwyczaj - zapozowała topless w śniegu. Miałaa na sobie jedynie dolną część bikini i płaszcz, który ledwo zakrywał jej biust. Do fotek dopisała słowa: "Jak mogłam się oprzeć?".

Efekty sesji poniosły się po mediach społecznościowych, gdzie biją rekordy popularności pod względem polubień i komentarzy. Hurley dopięła swego i to niskim kosztem. Wystarczyło, że wyszła przed dom i nie musiała nawet dzwonić po profesjonalnego fotografa.

Po całym zamieszaniu oznajmiła na Twitterze, że autorką zdjęć jest jej 80-letnia mama. To tyle w temacie domysłów, czy matka Elizabeth Hurley popiera zachowanie córki. Emerytowana nauczycielka z podstawówki jest nie tylko dumna z Liz, ale chętnie angażuje się w realizację jej szalonych pomysłów.

Przypomnijmy, że Elizabeth Hurley to 55-letnia aktorka znana z serii filmów "Austin Powers", komedii "Zakręcony" czy serialu "Plotkara". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Runaways" i "The Royals". Wkrótce zobaczymy ją w horrorze "The Piper".