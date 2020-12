Ich rodzice zginęli na koncercie Ariany Grande. Polki udzieliły wywiadu szkockim mediom

22 maja 2017 r. kilka minut po zakończeniu koncertu Ariany Grande w Manchesterze, gdy uczestnicy udawali się do wyjścia, doszło do eksplozji. Zamachu dokonał terrorysta-samobójca, który wysadził się przed Manchester Areną. Był nim 22-letni Libijczyk Salman Abedi. Zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Wśród ofiar było małżeństwo z Polski. Marcin i Angelika Klis czekali przed wejściem na córki, które były na występie.

Kiedy liczba ofiar nie była jeszcze znana, jedna z ich córek, Aleksandra, dodała ogłoszenie na Facebooku wraz ze zdjęciem rodziców. "Do każdego, kto znajduje się w bezpiecznym miejscu lub w szpitalu w Manchesterze: jeśli ktoś zauważy moich rodziców, proszę, proszę dać mi znać. Nie mam z nimi kontaktu od czasu wybuchu" - napisała.

Zamach w Manchesterze

Po trzech latach od tragicznej śmierci rodziców, Aleksandra Klis wyznała, jak bardzo razem z siostrą tęsknią za rodzicami. W rozmowie z "The Scottish Sun" powiedziały, że do tej pory nie mogą się otrząsnąć z traumy, jaką przeszły.

- Ból i strata, jakie przeżyłyśmy, są niemożliwe do opisania. Nasze życie zostało wywrócone do góry nogami. Musiałyśmy szybko dorosnąć i poradzić sobie z rzeczami, z którymi nigdy nie miałyśmy do czynienia - wyznały w wywiadzie.