Tabloid podał zarobki dzieci gwiazd. Bieniuk nie jest rekordzistką

Tom Malcolm, syn Moniki Richardson i szkockiego pilota Jamie'ego Malcolma, to doskonały przykład dziecka z zamożnej rodziny. 20-latek od dawna pokazuje na Instagramie, że chce iść w ślady ojca i zostać pilotem. Z drugiej strony, ciągnie go do show-biznesu. Jego pasją jest muzyka, pracuje dorywczo jako model, a znajomości mamy w telewizji z pewnością pomogły zdobyć mu rolę w serialu TVN "Szkoła". Mimo to nie zbija kokosów, o czym świadczyła afera ze skradzionym rowerem. Monika Richardson swego czasu pokazywała nagrania z monitoringu, gdy dwóch złodziei kradło rower jej syna. I wtedy wyznała, że Tom sam kupił go od sąsiada i zarabiał jako dostawca jedzenia. Według "Super Expressu" Malcolm miał na tym zarabiać ok. 2 tys. zł miesięcznie.