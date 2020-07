Ilona Felicjańska dodała wymowny wpis. Szuka siebie na nowo

Choć celebrytka zarzekała się, że Paul Montana jest mężczyzną jej życia i łączy ich wyjątkowo silne uczucie, nie można oprzeć się wrażeniu, że ich relacja nie jest zdrowa. Zapewne ma na to wpływ walka z nałogiem Felicjańskiej, która wciąż podejmuje kolejne próby leczenia. Na początku kwietnia br. sama zgłosiła się do szpitala psychiatrycznego .

"Jeśli nie zobaczę swojego cienia, to znaczy, że moje światło jest ukryte" - rzuciła filozoficzną myślą. Ponadto dodała hasztag #loveyourself, czyli kochaj siebie. Czyżby oznaczało to, że problemy celebrytki rzutują na jej relacje z mężem? A może zainspirowana rapem prezydenta, postanowiła walczyć z "ostrym cieniem mgły"? Niejednoznaczny opis pod czarno-białym, nieostrym zdjęciem Ilony Felicjańskiej pozostawia spore pole do interpretacji.