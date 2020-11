Łepkowska atakuje Platformę Obywatelską. "Wstyd mi, że na Was głosowałam od lat"

Ilona Łepkowska nie wytrzymała i zabrała głos w sprawie tego, co aktualnie dzieje się w Polsce. Tym razem jednak uderzyła w Platformę Obywatelską. "Kraj płonie, Kaczyński z towarzystwem łopatą dokłada do ognia, na ulicach setki tysięcy ludzi, Żandarmeria Wojskowa i bojówki nazioli, a Wy siedzicie cichutko w mysiej dziurze" - napisała w emocjonalnym wpisie na Facebooku.

Ilona Łepkowska to nie tylko królowa polskich seriali. To również kobieta, która żywo interesuje się polską polityką i otwarcie mówi to, co myśli o rządzących. Jeśli ktoś jej podpadnie, nie zostawia na nim suchej nitki. Dla nikogo nie ma taryfy ulgowej. Kiedyś w rozmowie z "Polityką" wyjawiła, że jej mąż Czesław Bielecki głosuje na PiS, a ona na PO. Mimo tak ogromnych różnić, szanują swoje poglądy i nigdy się nie kłócą. Nie oznacza to jednak, że scenarzystka trzyma język ze zębami, gdy zachowanie któregoś z polityków ją, delikatnie mówiąc, zirytuje. Scenarzystka regularnie uderza w partię Jarosława Kaczyńskiego. Do teraz. Łepkowska niespodziewanie zmieniła front i na swoim profilu na Facebooku dobitnie napisała, co sądzi o Platformie Obywatelskiej.

"Gdzie jesteście Wy, jej prominentni działacze? Podobno jesteście główną siłą opozycyjną. Więc gdzie jest Wasz głos, a przede wszystkim - gdzie jest Wasz pomysł na wyjście z sytuacji, w której znalazł się nasz kraj? Siedzicie w domach i oglądacie z rodzinami seriale na Netflixie? Grzegorz Schetyna chyba kolejny raz "House of Cards", szukając inspiracji, Małgorzata Kidawa-Błońska - "Figurantkę", a Borys Budka niczego nie ogląda, bo i tak żadnych wniosków nie wyciągnie i w niczym mu to nie pomoże ani nie doda cienia charyzmy... Tylko Rafał Trzaskowski mało ogląda, ale to dlatego, że jest Prezydentem Warszawy, to musi coś robić" - zaczęła swój wpis.

" Kraj płonie, Kaczyński z towarzystwem łopatą dokłada do ognia, na ulicach setki tysięcy ludzi, Żandarmeria Wojskowa i bojówki nazioli, a Wy siedzicie cichutko w mysiej dziurze" - dodała.

W dalszej części Łepkowska wytknęła PO lenistwo i kompletny brak reakcji na bieżącą sytuację w Polsce. Scenarzystka zauważyła ironicznie, że politycy uznali, że ich największym wysiłkiem są występy w TVN24 i "zwoływanie jakiejś konferencji prasowej w Sejmie, z której nic nie wyniknie".

" Wam się po prostu nie chce zakasać rękawów i zapieprzać, żeby naprawić to wszystko, co PiS spieprzył. Tak Was te 8 lat rządów zmęczyły, że wcale nie chcecie znów mieć władzy. A do tego teraz pandemia, demonstracje, orzeczenie Trybunału - o kurczę, chłopaki i dziewczyny, ile tego sprzątania, normalnie stajnia Augiasza, ile wysiłku, trzeba będzie wstawać rano, podejmować jakieś decyzje, brać na klatę trudne rozstrzygnięcia..." - grzmiała.

Na koniec Łepkowska napisała wprost: " Wstyd mi, że na Was głosowałam od lat". A jak wy oceniacie tę sytuację?

