"Internal error". Jak manipulowanie przy "Liście przebojów" Trójki zmieniło polskie media

31 tys. patronów

Dziennikarze Trójki stworzyli w znakomitej większości dwa nowe radia internetowe: Nowy Świat oraz Radio 357. Choć kilka osób odeszło też do mniejszych rozgłośni, np. Agnieszka Szydłowska do internetowego Newonce.radio, a Hirek Wrona do radia JazzKultura.