Ivan Komarenko tęskni za mamą. Chce chronić ją przed uzależnionym od narkotyków bratem

"Moja mama ma z moim bratem same problemy. Mieszka u niej, bo nie ma własnego domu i nie ma gdzie się podziać. Od lat jest narkomanem i co chwilę traci przez to pracę. Przyjmuje ciężkie narkotyki, np. heroinę. Gdy mama wchodzi do pokoju i on jest w stanie upojenia, to musi oglądać strzykawki, bałagan i rozrzucone rzeczy w pokoju. Czasem gdy mi to opowiada, to się łapię za głowę. Nie ma serca wyrzucić go z domu, bo to w końcu jej dziecko. Teraz jest w szpitalu na leczeniu. Mamie pomaga nasza druga siostra Irina, więc jestem o nią spokojniejszy" - powiedział "Plejadzie" muzyk.