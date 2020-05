Ivan Komarenko z piosenką o wolności. Sięgnął po klasyka

Wyraźnie zainspirowany ostatnimi wydarzeniami, postanowił wydać nowy singiel. Zapowiadał w mediach społecznościowych, że będzie on wyrazem walki o wolność. "Nie będzie rozrywkowa! Już wiecie, bo pisałem. Będę śpiewać o wolności podstępnie nam ograniczanej. Oczywiście wszystko to robi się 'dla naszego dobra'." – pisał Komarenko.

"Utwór jest ponadczasowy. Nigdy się nie zestarzeje. Bo Wolność jest czymś bardzo cennym i zawsze znajdą się źli ludzie, którzy będą nam ją chcieli odebrać. Czasem przemocą, czasem podstępem. Teraz mamy do czynienia z tym drugim wariantem. Wcale to nie oznacza, że jest łatwiej. Zaśpiewałem, jak mogłem najlepiej. Aranżację wykonał Emil Jeleń, a zdjęcia Arkadiusz Stępień. Nie wiem, czy zadanie wykonaliśmy dobrze. Jeśli "Wolność" porwie Was do walki o Wolność, to uznam to za sukces", napisał na Facebooku.