Jacek Borkowski wspomina COVID-19. Lekarze dawali mu 20 proc. szans

Jacek Borkowski nie utrzymywał w tajemnicy swoich przejść. Gdy trafił do szpitala i czuł, że jest z nim naprawdę źle, umieścił na Facebooku post ze zdjęciem. Na fotografii aktor miał na twarzy maskę tlenową. "Przede wszystkim ledwo mówię i oddycham. To jest najgorsze. Pomaga mi podawany tlen. Nie mam na nic siły, więc proszę trzymać kciuki, żebym szybko pokonał to cholerstwo" - pisał.