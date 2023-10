Jacek Poniedziałek atakuje PiS. "Szaleńcy. Wcielone zło"

Temat dotyczący wycinki drzew poruszany był również w piątkowym (6 października) wydaniu "Dzień Dobry TVN". Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą, chcąc przyczynić się do zwiększenia liczby drzew w Polsce, dołączyli do akcji ich sadzenia. Inicjatywa godna pochwały, no może gdyby nie fakt, że aby prezydent "mógł" to zrobić i zostać nagrany, wycięto "cztery lub pięć" drzew.