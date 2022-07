Serialowy Jędrula nie gryzie się w język. Uderza w PiS, a gra w serialach TVP

- To niebywałe, do jakiego stopnia rządzący Polską politycy przekroczyli granicę absurdu. Stasio Bareja, którego znałem i z którym pracowałem, byłby zachwycony. Przecież nawet on by nie wymyślił ministra środowiska, który wycina lasy i któremu potem stawiany jest potem pomnik w lesie, oczywiście — po wycięciu kilku dodatkowych drzew. Naprawdę, żyjemy w jakimś absurdzie. Niby wszystko jest w porządku, niby jakoś funkcjonujemy. Ale czasem patrzę na to, co się u nas wyprawia i nie wierzę - przyznaje aktor.