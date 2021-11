Jacek Rozenek na skraju bankructwa. Wszystkie oszczędności wydał na leczenie

Życie Jacka Rozenka w maju 2019 r. wywróciło się do góry nogami. 50-letni wówczas aktor doznał udaru w drodze na wydarzenie, które miał poprowadzić. W trakcie jazdy poczuł się gorzej, zatrzymał się na przydrożnym parkingu, gdzie spędził kilka godzin. Dopiero dozorca parkingu zwrócił na niego uwagę i wezwał pogotowie. Skutki udaru Rozenek odczuwa do dziś, choć nieustannie pracuje nad powrotem do sprawności fizycznej.