Jak kiedyś wyglądała Agata Rubik? Celebrytka chwali się zdjęciem

Agata Rubik pokazała zdjęcie z młodości. Pozuje w bikini

Agata Rubik przyznała, że kiedy robiono to zdjęcie była "młoda i niedoświadczona". "Na moim profilu pokazuję to, na co w danej chwili mam ochotę. Nie jest to konto przemyślane od A do Z, ale za to jest to tylko moja przestrzeń, którą się chętnie z Wami dzielę. Daje mi to dużo radości, dodatkowo pozwala mi się rozwijać". Gwiazda przyznała również, że powoli otwiera się na swoich fanów i coraz chętniej poznaje świat mediów społecznościowych.