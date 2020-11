Jak mieszkają Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula

Aktorzy Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula poznali się w 2013 roku w Teatrze Kwadrat. Po dwóch latach para zdecydowała się na ślub. Mają dwoje dzieci. Kiedy rząd ogłosił w marcu obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, małżonkowie czekali na powiększenie się rodziny. Marcin postanowił wpleść ciążę do scenariusza i tak powstał projekt internetowego miniserialu #ZostańWdomu , w którym zagrali sąsiadów.

Dzięki miniserialowi poznaliśmy charakterystyczne wejście do mieszkania, z klimatyzacją na ścianie i domofonem. To tu przeważnie nagrywała swoje sceny Marta. Grafika za jej plecami zmieniała się. Zawsze miała za sobą małą lampkę do czytania i kilka pluszaków. Można odnieść wrażenie, że w każdym wnętrzu mieszkania aktorów książki i ich lektura zajmują szczególne miejsce.