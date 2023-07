Jakimowicz zawieszony w TVP. Niektórzy chcą jego powrotu. Jest petycja o przywrócenie celebryty

Jakimowicz, który po raz ostatni pojawił się w programie Michała Rachonia 14 lipca, został zawieszony do czasu wyjaśnienia wszystkich zarzutów stawianych mu przez współpracowników. On sam kilka godzin później w przesłanym do jednego z plotkarskich portali oświadczeniu poinformował o swoim odejściu z TVP, udostępnił także list adresowany do wydawcy programu "Jedziemy", w którym sugeruje, że nowe władze TVP uległy propagandzie LGBT+, a za moment przełomowy uznaje tegoroczny występ zespołu Black Eyed Peas na "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem.