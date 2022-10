Jan Englert ma twardy orzech do zgryzienia. Wspiera go żona

- Nie ma ludzi do pracy. A jeśli już się ktoś znajdzie, to oczekiwania finansowe znacznie przewyższają kompetencje. Ciężko jest kogoś znaleźć. Szczególnie garderobianych, których główną cechą powinna być dyskrecja. Aktorzy chcą pracować z zaufanymi osobami, a dzisiaj to prawie niemożliwe. Wszyscy robią zdjęcia, nagrywają, trzeba bardzo uważać - twierdzi anonimowo osoba z najbliższego kręgu Jana Englerta, na którą powołuje się "Na żywo" dodając, że aktor bardzo przeżywa tę trudną sytuację, ale może liczyć na ukochaną.