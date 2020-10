Rozłam u Bieniuków. "Gdyby Ania żyła, nie dopuściłaby do tego"

Choć wydawać by się mogło, że w rodzinie Bieniuków w końcu zapanował spokój, prawda wygląda zgoła inaczej. Jarosław od dawna nie może znaleźć wspólnego języka z matką Anny Przybylskiej, a ostatnie wydarzenia tylko to potwierdziły. Wystarczy spojrzeć, co działo się podczas 18. urodzin córki sportowca. Oliwia urządziła dwie imprezy. Na pierwszej bawiła się w towarzystwie taty, jego nowej partnerki, młodszych braci i swojego chłopaka. Druga została zorganizowana specjalnie dla babci Krystyny. Powodem tej decyzji są właśnie napięte stosunki między Jarosławem a mamą Przybylskiej.