Zwrot akcji. Znajomy Bieniuka wyjawia, co dzieje się między nim a matką noworodka

Życie Jarosława Bieniuka jest ostatnio usiane problemami. W sopockim sądzie dalej toczy się sprawa o podanie narkotyków Sylwii Sz . Skandal rozstał przez pandemię rozłożony w czasie, bo na czas kryzysu prace sądu zostały wstrzymane. O Bieniuku jednak cały czas się pisze, a to ze względu na burzliwy związek z Martyną Gliwińską, która ostatnio została mamą. Wygląda na to, że jest duża szansa, że tej parze... ułoży się.

Wszystko idzie na dobrej drodze, by stworzyli normalną rodzinę? Nie do końca. "Na żywo" podaje, że Martyny i jej nowo narodzonego syna nie akceptuje wciąż mama piłkarza.

- On wie, że problem sam się nie rozwiąże i już działa. Pracuje nad tym, by rodzicielka przestała ingerować w jego życie - czytamy.

- Jarek chce podzielić się z partnerką tym, co już ma. Uważa, że nie powinna zbyt szybko wracać do pracy. Jest potrzebna dzieciom - i to całej czwórce, z którą znowu jest blisko - mówi.