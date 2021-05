Bieniuk ratuje relacje z mamą Przybylskiej. Znalazł pewien sposób

Bieniuk robi jednak wszystko, by naprawić relacje z byłą teściową. Uznał, że doskonałą okazją do zakopania topora wojennego będzie Pierwsza Komunia Święta jego młodszego syna Jana. Na uroczystą mszę zaprosił nie tylko panią Krystynę, ale również siostrę Anny Przybylskiej. Sam pojawił się w towarzystwie swoich dzieci i mamy. Aby nie dolewać oliwy do ognia, zrezygnował z przyprowadzenia do kościoła swojej nowej partnerki, modelki Zuzanny Pactwy.