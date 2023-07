Jarosław Jakimowicz wspomina czasy swojej sławy. Pokazał zdjęcie w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach

I choć w krótkim komentarzu dla jednego z plotkarskich portali Jakimowicz zapewnia, że z TVP odszedł w zasadzie sam, to nie da się ukryć, że ma żal do stacji, która najpierw wyciągnęła go z medialnego niebytu, a potem zrobiła z niego publicystę i komentatora. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie Jakimowicz wyraźnie daje jednak do zrozumienia, że niezależnie od decyzji włodarzy TVP, która niemal z dnia na dzień usunęła go ze swojej anteny, jest takie miejsce, gdzie zostawił swój ślad - i to dosłownie - na zawsze.