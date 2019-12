Jarosław Kret miał myśli samobójcze. "Przy życiu trzymał mnie tylko syn"

Jarosław Kret ma za sobą trudny okres. W 2016 r. pożegnał się z pracą w Telewizji Polskiej. Tuż potem próbował zaistnieć w celebryckich programach "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i "Agent - Gwiazdy". Dużo mówiło się w mediach w kontekście jego związku z Beatą Tadlą. Rozstali się w marcu 2018 r. w atmosferze skandalu. Dopiero teraz prezenter pogody zdradza, co tak naprawdę działo się wówczas w jego życiu.