Jedna z awantur Diany i Karola mogła skończyć się tragicznie. Książę był w niebezpieczeństwie

Za sprawą kolejnych książek biograficznych, filmów czy chociażby serialu "The Crown" niezmiennie mówi się o tym, że małżeństwo księcia Karola i księżnej Diany było katastrofą. Mężem Spencer musiała dzielić się z inną kobietą, co było dla niej niekończącym się pasmem upokorzeń. W rodzinie królewskiej była samotna, co z kolei doprowadziło do niestabilności emocjonalnej, bulimii i prób samobójczych.