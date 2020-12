Jedno zdjęcie i święta się zwracają. Rekordzistka zarobiła 75 tys. zł

Dla większości z nas Boże Narodzenie to czas ogromnych wydatków. Świąteczne ozdoby, choinka, suto zastawiony potrawami stół i oczywiście prezenty sporo kosztują. Aby poczuć magię świąt zdarza się, że Polacy decydują się na kredyty gotówkowe oraz zakupy na raty. Takie sytuacje nie dotyczą jednak najbardziej znanych polskich gwiazd. One na bożonarodzeniowym szaleństwie nawet zarobiły.

Instagramowe konta polskich sław obserwuje kilkaset tysięcy na nawet kilka milionów osób. Fani liczą się ze zdaniem swoich idolek i chętnie kupią to, co one zarekomendują lub chociażby pokażą na zdjęciu. Nic więc dziwnego, że do gwiazd, które mają imponujące zasięgi w mediach społecznościowych lgną reklamodawcy.