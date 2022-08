Jennifer Lopez się wściekła. Wyciekło wideo z jej wesela

"Zrobiono to bez pozwolenia. Kropka. A ktokolwiek to zrobił, wykorzystał naszą prywatną chwilę. Nie wiem, skąd wszyscy to czerpiecie. (…) poprosiliśmy wszystkich, aby nie udostępniali niczego z naszego ślubu. To jest nasz wybór, czym i kiedy chcemy się dzielić (…) Coś nam zostało skradzione i sprzedane dla pieniędzy" - napisała gorzko piosenkarka.