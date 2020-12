Jerzy Stuhr po udarze: "do zdrowienia potrzebna jest cierpliwość"

Jerzy Stuhr w nocy z 12 na 13 lipca trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu. Został tam przewieziony z Nowego Targu , gdzie odpoczywał wraz z rodziną. Dzięki szybkiemu transportowi do szpitala i udzielonej mu przez lekarzy pomocy stan zdrowia aktora ulegał poprawie w krótkim czasie. Wciąż jednak zmaga się z problemami z mową.

- Dziś rano mówię do żony, że trzeba bookować hotel w Rawennie, bo w październiku przyszłego roku planuję naszą wspólną podróż do Włoch. Żona mnie ofucza, że tak sobie wybiegam w przyszłość - zdradził.

- Do zdrowienia potrzebna jest cierpliwość. (...) Systematyczność w wychodzeniu z choroby też jest kluczowa: w poniedziałek zrobię dziesięć kroków, w środę dojdę do tamtej ławki, w piątek może uda się dotrzeć do drzewa. W szkole nie cierpiałem zajęć z dykcji i impostacji, ale trzeba było się dyscyplinować. To też jeden z powodów, dlaczego tak trudno mi dziś uczyć młodzież, która oczekuje szybkich efektów. Problem w tym, że w aktorstwie nie ma drogi na skróty - dodał.