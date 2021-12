Joanna Brodzik zaskakuje. Tego o niej nie wiedzieliście

Magda Mołek wprost zapytała Brodzik o to, po co to wszystko robi. - Bo mogę, Magda, bo mogę - odpowiedziała gwiazda. - Bo ze wszystkich możliwości po prostu wybieram tę. Bo mogę. Bo mam taki luksus, bo zapracowałam sobie na to, żeby móc zajmować się obszarem który mnie żywotnie interesuje i który cholera wie, gdzie mnie zaprowadzi, ale na pewno idę we właściwym kierunku i w tym, w którym ja chcę iść.