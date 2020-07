Joanna Koroniewska opowiedziała o wypadkach na drodze. Nieraz rozbiła auto

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to małżeństwo, które nie tylko doskonale się rozumie i wspiera, ale ma też bardzo podobne poczucie humoru. I to właśnie poczucie humoru przekuwają w swój największy atut.

Dowborowie wykorzystali moment kwarantanny by także przenieść swoją działalność do sieci i poprowadzić swój internetowy "program". Do cyklu "Dowbory be happy" zapraszają swoich słynnych i lubianych znajomych.