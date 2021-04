Joanna Koroniewska przebywa na wakacjach. Pokazała się w stroju kąpielowym

Gwiazdy polskiego show-biznesu od dłuższego czasu chętnie wylatują do egzotycznych miejsc, by odpocząć od pandemicznej rzeczywistości naszego kraju. Barbara Kurdej-Szatan, Natalia Kukulska, Joanna Racewicz, Anna Dereszowska oraz Julia Wieniawa zabawiły na Zanzibarze. Roksana Węgiel, Ola Ciupa czy Anna Wendzikowska poleciały na Dominikanę. Natalia Siwiec, Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan postawili na Meksyk. Kinga Rusin oraz Cezary Pazura wraz z żoną stwierdzili, że najlepiej im będzie na Malediwach. Z kolei Małgorzata Socha wybrała Teneryfę .

Również Joanna Koroniewska i jej mąż Maciej Dowbor dołączyli do tej listy. Para od tygodnia przebywa na jednej z Wysp Kanaryjskich – na Fuerteventurze . Od tamtego czasu profil instagramowy aktorki jest przepełniony jej zdjęciami w stroju kąpielowym. Gwiazda wygląda na szczególnie szczęśliwą, że może wypoczywać w miejscu ciepłym, słonecznym i z niesamowitymi widokami. Nie inaczej jest z jej przedostatnim postem. Na dwóch zdjęciach widzimy ją w stanie euforii na plaży. Dołączony opis mówi sam za siebie.

Zobacz: Gwiazdy remontują swoje domy. Kosztuje je to dużo wysiłku

"Nic, ale to absolutnie nic, nie pomaga mi tak ładować baterii jak słońce! Wtedy dzieje się magia, czuję jak dostaje pozytywnego 'kopa'. Jak spędziliście tę słoneczną niedzielę? Spacery? Rower? A może po prostu odrobina chilloutu?? Macie jeszcze jakieś inne sposoby na 'ładowanie' baterii?? Podzielcie się koniecznie!!" – napisała Koroniewska.

Reakcja fanów na ten post mogła być tylko jedna – zachwyt. Wiele użytkowniczek w szczególności pochwaliło figurę Koroniewskiej i jej strój kąpielowy. "Jakie boskie foty", "Piękny strój kąpielowy", "Asiu co za nogi", "Przepiękne naturalne zdjęcie. Cudo po prostu", "Ile energii!", "Ale świetnie Pani wygląda! Co za nogi", "W tym kostiumie wyglądasz bosko" – napisali internauci.

Tylko jedna osoba pokusiła się o negatywny komentarz, zarzucając aktorce "brak taktu", ale szybko ktoś inny odpowiedział jej, że przemawia przez nią zazdrość. "Może jeszcze bicze zastosować?? Poza tym jeżeli kobieta ma ładny tyłek, to niech pokazuje - zazdrość to bardzo brzydkie uczucie droga pani! Brak taktu to raczej pani pokazała!"– czytamy.