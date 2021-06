Przetakiewicz pokazała swój samochód. Nie każdego stać na takie cacko

Joanna Przetakiewicz to jedna z najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych gwiazd w polskim show-biznesie. Zawsze uśmiechnięta, pogodna i skora do pomocy. Chętnie utrzymuje też kontakt ze swoimi fanami. A tych nie brakuje. Na samym tylko Instagramie zgromadziła ich prawie 450 tys. Każdego dnia to grono się powiększa i zupełnie się temu nie dziwimy. Projektantka systematycznie publikuje w sieci smaczki ze swojego życia prywatnego, pokazuje kulisy pracy w świecie mody i chwali efektami licznych sesji zdjęciowych. Ostatnio zrobiła fanom niespodziankę i zaprezentowała im swoją drugą, zaraz po mężu, miłość. Co takiego skradło jej serce?